Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу заявив, що подібні технічні рішення не варто висміювати чи недооцінювати. За його словами, навіть прості на вигляд засоби можуть давати противнику результат.

Імпровізований захист техніки вже дає результат

Росіяни на полі бою почали активно використовувати додатковий імпровізований захист на техніці – сітки, троси, металеві конструкції, які обертаються. Ззовні такі рішення можуть виглядати примітивно або навіть викликати іронію. Однак на практиці вони здатні ускладнювати роботу українських дронів і змінювати алгоритм ураження цілей.

Розпущені троси і ті сітки, які вони затягують на броньованій техніці, таки дають свою результативність. Якщо танк можна винести з двох ударів, інколи з одного, то коли він увесь заварений, треба витратити енну кількість дронів, щоб спочатку збити захист і вже потім доковирятися до тіла танка,

– пояснив Федоренко.

За його словами, логіка таких рішень проста – відсунути момент підриву якнайдалі від корпусу машини. Це зменшує ефект кумулятивного струменя та концентроване ураження броні. У результаті противник підвищує живучість техніки навіть за рахунок кустарних конструкцій.

Ми воюємо не проти ідіотів у військовому плані. Ми воюємо проти ресурсної країни, яка переважає нас за кількістю сил та засобів у рази,

– наголосив він.

Недооцінка противника є небезпечною помилкою. Саме тому кожне технічне рішення ворога потрібно аналізувати без емоцій і перевіряти його реальну ефективність.

Чи варто копіювати технічні рішення противника?

Будь-яку нову ідею противника потрібно детально розбирати і тестувати без емоцій. Якщо рішення показує результат, його слід адаптувати під свої потреби. У сучасній війні, на переконання Федоренка, перемагає той, хто швидше впроваджує зміни.

Я вже дав команду зробити те саме. Мені переслали інформацію про цей роботизований наземний комплекс з елементом, що крутиться, і я дав завдання опрацювати подібну річ,

– зазначив Федоренко.

За його словами, мова йде не про сліпе копіювання, а про експеримент. Для тестування планують використати застарілі або неліквідні FPV-дрони, які не застосовуються на лінії бойового зіткнення. Такий підхід дозволяє перевірити ефективність без втрати бойового ресурсу.

Все, що робить противник, треба дуже пильно розбирати в деталях і тестувати. Якщо тести показують, що цей засіб може бути ефективний, впроваджувати. Якщо показує, що неефективний, рухатися далі,

– наголосив він.

Він додав, що постійний пошук рішень є ключем до живучості підрозділів. Саме адаптація та швидкість ухвалення технічних змін дозволяють утримувати перевагу на полі бою навіть за умов ресурсної переваги Росії.

Чому не можна "ловити бронзу" на війні?

Навіть високі результати підрозділу не дають права зупинятися в розвитку. За словами командира, у війні не можна заспокоюватися думкою, що власні безпілотники кращі або що тактика вже відпрацьована до ідеалу. Постійний пошук нових рішень і обмін досвідом є критично важливими для виживання.

Ніколи не треба ловити бронзу. Треба це визнавати і бути гордим, але ніколи не ловити бронзу. Завжди шукати рішення. Постійний пошук,

– наголосив Федоренко.

За його словами, командири мають безперервно комунікувати між собою, аналізувати підготовку, технічні рішення та тактику застосування. Він підкреслив, що навіть невеликі підрозділи інколи демонструють кращі результати у вузькому напрямку, бо спеціалізуються лише на одному завданні. Саме такий досвід варто переймати і масштабувати.

Навіть якщо ти топ-лідер, це не значить, що ми робимо краще всіх. Інколи маленькі підрозділи у своєму напрямку показують надзвичайні результати, і ми беремо їхній досвід та впроваджуємо у себе,

– зауважив він.

Він додав, що тільки постійне навчання і адаптація дозволяють зберігати живучість особового складу. Самовпевненість, за його словами, є першим кроком до втрат. Саме ефективність Сил оборони України стримує противника від значніших успіхів.

Тільки піймав бронзу – це перший крок до вічності. До вічності з точки зору загибелі,

– підсумував він.

Він підкреслив, що самовпевненість у війні є небезпечною. Лише постійний пошук рішень і готовність адаптуватися дозволяють зберігати ініціативу та захищати особовий склад. Водночас це не означає, що можна недооцінювати технічний розвиток ворога або зневажати його рішення. Постійне вдосконалення і твереза оцінка ситуації залишаються ключовими умовами стійкості.

