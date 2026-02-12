Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що основою управління військами завжди був зв'язок. Starlink забезпечує надійну комунікацію між структурними підрозділами, які виконують бойові завдання, та командним пунктом в армії.

Що втратили росіяни із відключенням Starlink?

Безперебійний зв'язок на фронті дозволяє швидко реагувати на зміну оперативної ситуації. Юрій Федоренко зауважив, що супутниковий зв'язок Starlink давав росіянам таку можливість. Коли його відключили, у противника виникли серйозні проблеми. Зокрема це вплинуло на можливості ворога якісно виконувати бойові завдання.

Це також стосується різних базових месенджерів, якими користується противник. Це і має свій вплив на керування військами. Крім того, треба зауважити, що ворог почав застосовувати Starlink разом із безпілотниками, як тактичного, так і оперативного рівня,

– підкреслив він.

Це певний час дозволяло окупантам обходити українські засоби радіоелектронної боротьби. Як наслідок, Україна страждала від достатньо точних атак.

Командир "Ахіллесу" наголосив, що зараз росіяни втратили таку можливість. Це стало можливим завдяки ефективній комунікації Міністра оборони України Михайла Федорова з українськими партнерами у США та компанією, яка виготовляє Starlink.

Зверніть увагу! Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив, що відновлення зв'язку займе у росіян кілька місяців або пів року і не буде таким ефективним, як раніше. Поки ворог шукає рішення, українські військові отримують тактичну перевагу.

Федоренко також додав важливе уточнення, що Україна також використовує Starlink для зв'язку на фронті. Це дуже допомагає нашій армії. Однак необхідно, аби військове керівництво України шукало інші альтернативні методи зв'язку. Все задля того, щоб не залежати від приватного бізнесу іншої країни, адже безперебійна комунікація наших військових на фронті є дуже важливою.

Міністерство оборони України достатньо активно працює над цим, але потрібен час для успішного результату.

Росіянам відключили Starlink: які наслідки?