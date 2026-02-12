Всі отримані відомості спрямують до відповідних органів. Про це повідомляє 256 КіберШтурмова Дивізія та 24 Канал.

Що відомо про спецоперацію, яку провели українські військові?

Українські кіберспільноти спільно з InformNapalm та MILITANT створили мережу каналів і ботів, через які вдалося зібрати тисячі даних про ворожі термінали Starlink та викрити громадян, готових співпрацювати з Росією.

У результаті операції отримано понад 2400 пакетів інформації з точними координатами розміщення російських терміналів, а також зафіксовано 31 звернення від осіб, які погодилися стати так званими "дропами".



Україні військові змогли встановити точне розміщення терміналів Starlink на території Росії / 256 КіберШтурмова Дивізія

Крім того, російські військові переказали близько 5870 доларів у вигляді "донатів" за нібито послуги з активації супутникового зв'язку.

Зібрані дані вже передано українським структурам. Інформацію про ворожі термінали використають для їх подальшого знешкодження, а відомості про потенційних зрадників опрацьовують правоохоронні органи. Отримані кошти планують спрямувати на підтримку Сил оборони України.

Українці змогли перехитрити росіян та використати Starlink проти них: дивіться відео

Що цьому передувало?