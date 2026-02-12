Все полученные сведения направят в соответствующие органы. Об этом сообщает 256 КиберШтурмовая Дивизия и 24 Канал.
Смотрите также Остались без "ушей" и "глаз": полковник запаса объяснил истерику военкоров о контрнаступлении ВСУ
Что известно о спецоперации, которую провели украинские военные?
Украинские киберсообщества совместно с InformNapalm и MILITANT создали сеть каналов и ботов, через которые удалось собрать тысячи данных о вражеских терминалах Starlink и разоблачить граждан, готовых сотрудничать с Россией.
В результате операции получено более 2400 пакетов информации с точными координатами размещения российских терминалов, а также зафиксировано 31 обращение от лиц, которые согласились стать так называемыми "дропами".
Украинские военные смогли установить точное размещение терминалов Starlink на территории России / 256 КиберШтурмовая Дивизия
Кроме того, российские военные перевели около 5870 долларов в виде "донатов" за якобы услуги по активации спутниковой связи.
Собранные данные уже переданы украинским структурам. Информацию о вражеских терминалах используют для их дальнейшего обезвреживания, а сведения о потенциальных предателях обрабатывают правоохранительные органы. Полученные средства планируют направить на поддержку Сил обороны Украины.
Украинцы смогли перехитрить россиян и использовать Starlink против них: смотрите видео
Что этому предшествовало?
Предпосылкой для этой операции стало блокирование Starlink для использования россиян и введение обязательной регистрации терминалов в Украине. Из-за этого российские военные столкнулись с серьезными проблемами со связью, что привело к сбоям в координации и усложнило проведение штурмов и дроновых атак.
Несмотря на ограничения, оккупанты начали искать обходные пути для восстановления доступа к спутниковому интернету. По данным Сергея "Флеша" Бескрестнова и 24 Канала, россияне пытались регистрировать авторизованные терминалы через подставных лиц – граждан Украины. В российских телеграмм-каналах также распространялись боты, которые предлагали помощь в обходе блокировки Starlink.