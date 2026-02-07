Оккупанты решили использовать авторизованные Starlink и начали проводить их регистрацию в Украине. Об этом сообщает Сергей "Флеш" Бескрестнов и 24 Канал.
Какие способы придумали россияне?
В российских пабликах распространяется информация о том, что доступ к Starlink постепенно возвращается. Большинство отключенных терминалов – снова работают.
Россияне подтверждают, что Starlink снова работает / Скриншот
Оккупанты делятся информацией о том, что Starlink возвращается к работе на территории в Украине, ведь проходит регистрацию в украинских ЦНАП. Подставные лица, которые являются гражданами Украины, помогают россиянам в этом.
Схема, которую используют россияне / Скриншот
В телеграме активно распространяется бот, который помогает обойти блокировку. Он пользуется спросом среди россиян, ведь спутниковый интернет от Space X необходим им, в частности для атак на украинское гражданское население.
Бот в Телеграме, который используется для регистрации терминалов на территории России / Скриншот
Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов подтверждает, что россияне действительно прибегают к такому способу.
Отправить кого-то в ЦПАУ за деньги. Воспользоваться фиктивным ООО. Снять Старлинк с дрона-трофея и так далее. Не переживайте, все варианты мы изначально понимали и продумывали как риски, так и противодействия,
– написал он.
"Флеш" добавил, что все терминалы Starlink, которые незаконно используются в пользу российских войск, будут заблокированы. В то же время граждан, которые пытаются заработать на сотрудничестве с врагом, он предупредил об уголовной ответственности.
Что известно о блокировке Starlink для россиян?
В последнее время российские войска осуществляли атаки по Украине, используя беспилотники, управление которыми происходило через систему Starlink. В частности, в конце января они усилили удары по логистическим маршрутам на направлении Богуслав – Петропавловка и даже попали в гражданский автобус.
После этого Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX оперативно ввели так называемый "белый список" для терминалов Starlink в Украине. Использование терминалов на территории страны предусматривает обязательную верификацию оборудования.
Первые сигналы о перебоях в работе Starlink появились 4 февраля. Российские ресурсы пытались подать это как проблему, якобы коснувшуюся обеих сторон, однако эта информация не соответствовала действительности. Впоследствии 24 Каналу в Генштабе ВСУ официально подтвердили, что россияне имеют немалые проблемы.