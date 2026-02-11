Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на Запорожском фронте продолжаются стабилизационные операции. По его словам, это контрнаступательные действия, но тактического уровня.

Смотрите также Проснулись от взрывов на рассвете: Россия ударила по Краматорску, есть много разрушений

Начали ли ВСУ контрнаступление?

Роман Свитан считает, что Силы обороны, к сожалению, сейчас не имеют достаточно мощностей, чтобы начинать стратегические наступательные операции.

Все понимают почему. У россиян 700-тысячная армия. Практически во всех населенных пунктах на оккупированных территориях есть войска противника,

– сказал он.

Пресс-служба Украины ранее сообщала, что наши войска не ведут наступательных операций и пока таких планов нет.

Важно! Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов считает, что формат контрнаступления Украины изменился. Быстрых и масштабных прорывов, как в 2022 году, уже не ожидают. По его словам, сейчас война сводится к серии локальных маневров и постепенного давления, ведь Россия не имеет стратегических резервов. Именно это дает возможность для медленного, но системного вытеснения противника.

Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что Силы обороны начали стабилизационные действия тактического уровня в районе Покровского, что на Днепропетровщине.

Где расположено Покровское: карта

Это попытка не дать россиянам выйти на трассу Донецк – Запорожье, чтобы наступать на Запорожье с северо-востока, отрезав наши Гуляйпольский и Ореховский гарнизоны. Именно поэтому нельзя было пустить россиян в Покровское,

– подчеркнул он.

Оккупанты прилагают много усилий, чтобы получить успехи на этом направлении, однако украинские военные осуществляют там тактические контрнаступательные действия.

Кроме того, по словам Романа Свитана, оккупанты сейчас остались без "ушей" и "глаз" на фронте из-за отключения Starlink. Это также серьезно усложняет положение противника на поле боя. Украина имеет шанс улучшить свои оборонительные позиции, учитывая это.

Какова ситуация на поле боя?