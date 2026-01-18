Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, передает 24 Канал.

Какие планы у армии на 2026 год?

Александр Сырский отметил, что стратегические цели России остаются неизменными. Агрессор и в дальнейшем стремится захватить всю Украину. У россиян, по его словам, меняются лишь сроки, объемы вооружения и численность личного состава.

Поэтому мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не получишь,

– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Именно поэтому, по словам Сырского, украинская армия будет проводить наступательные операции. Их целью будет удерживать оперативную инициативу и заставлять противника тратить значительные ресурсы на сдерживание действий Украины.

Отдельно он отметил эффективность асимметричных действий. Поэтому дальнейшее развитие ожидают Силы специальных операций. Они, как оценил Главнокомандующий Сырский, "приобрели достаточно высокое развитие и качество".

