Москва пытается компенсировать недостаток наступательного потенциала благодаря значительно большему человеческому ресурсу, однако такой подход сопровождается чрезвычайно высокими потерями. Соответствующее заявление в интервью для LB.ua сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Подробности рассказывает 24 Канал.

Что известно о мобилизационном потенциале врага?

Несмотря на провалы в прошлогодних планах призыва, в текущем году российская сторона снова декларирует намерение усилить свои группировки, сформировав не менее 11 новых дивизий.

Заметьте! Страна-агрессор, по словам Сырского, планирует привлечь в армию около 409 тысяч человек.

По оценкам, общий мобилизационный резерв страны-агрессора превышает 20 миллионов человек, из которых примерно 4,5 миллиона составляют подготовленный резерв, способен в относительно короткие сроки пополнять боевые части.

Именно наличие такого человеческого потенциала позволяет России удерживать численность своих наступательных группировок, даже в условиях постоянных потерь.

В то же время, несмотря на перевыполнение мобилизационных планов в 2025 году и привлечение более 406 тысяч человек, противнику так и не удалось нарастить общую численность войск на фронте. В течение почти шести месяцев она оставалась на уровне около 711 тысяч военнослужащих.

Ключевой причиной этого стали колоссальные потери: по имеющимся данным, за указанный период российская армия потеряла около 419 тысяч человек убитыми и ранеными, то есть темпы выбытия личного состава превышали возможности его пополнения. В результате масштабная мобилизация не дала ожидаемого эффекта.

Такая ситуация, с одной стороны, сорвала планы Кремля по проведению активных и результативных наступательных операций, а с другой заставила привлекать стратегические резервы.

Именно поэтому вместо полноценного формирования 14 дивизий Россия смогла создать лишь часть из них и то в урезанном виде, направляя большинство ресурсов на компенсацию потерь.

