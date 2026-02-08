Медийщики также попали под удар. Детали собрал 24 Канал.

Что известно об обстреле Краматорска сегодня?

Начальник городской военной администрации Александр Гончаренко около восьми утра сообщил об атаке.

Спасатели рассказали, что горели квартиры на 3 этаже 9-этажного жилого дома, а также легковые автомобили, находившиеся во дворе. ГСЧС работала в условиях угрозы повторных обстрелов.

Впоследствии Донецкая областная прокуратура уточнила: погибла пенсионерка, еще трое гражданских ранены.

Последствия обстрела Краматорска 8 февраля 2026 года / Фото Нацполиция, Суспільне

Прокуроры привели такие данные: в 5 утра российская армия сбросила авиабомбу ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на Краматорск. Бомба попала рядом с многоквартирным жилым домом.

77-летняя пенсионерка погибла сразу. Трое мужчин 40, 46 и 48 лет получили осколочные ранения, минно-взрывной травмы, контузии и резаные раны.

Повреждены 11 многоквартирных домов и автомобили, детский сад, инфраструктура.

Этот обстрел одного из спальных районов города – это очередная демонстрация истинного лица России,

– написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Журналисты Суспильного добавили, что враг бил по городу и в 10:10.

"Бомба попала в дорогу в центре города, повреждены еще три многоэтажки и почта", – написали они.

Журналисты попали под удар, есть раненый

Это была съемочная группа "Подробности".

Россияне ударили несколькими КАБами по жилому массиву, по многоэтажкам. Одна из авиабомб взорвалась возле подъезда, где проживала наша съемочная группа. Взрывом уничтожена гражданская инфраструктура. Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку,

– информировали в медиа.

Какая ситуация в Краматорске?

Военные пишут, что в последнее время Краматорск все больше чувствует приближение фронта.

Согласно сводке Генштаба, на утро 8 февраля россияне 6 раз атаковали на Краматорском направлении в районах Миньковки, Предтечиного, Васюковки, Орехово-Васильевки и в направлении Приволья.