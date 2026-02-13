Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко в эфире 24 Канала заявил, что подобные технические решения не стоит высмеивать или недооценивать. По его словам, даже простые на вид средства могут давать противнику результат.

Смотрите также Всегда так действовали, – командр "Ахиллеса" объяснил, зачем Кремль пугает пусками "Орешника"

Импровизированная защита техники уже дает результат

Россияне на поле боя начали активно использовать дополнительную импровизированную защиту на технике – сетки, тросы, металлические конструкции, которые вращаются. Внешне такие решения могут выглядеть примитивно или даже вызывать иронию. Однако на практике они способны усложнять работу украинских дронов и менять алгоритм поражения целей.

Распущенные тросы и те сетки, которые они затягивают на бронированной технике, таки дают свою результативность. Если танк можно вынести с двух ударов, иногда с одного, то когда он весь заварен, надо потратить энное количество дронов, чтобы сначала сбить защиту и уже потом доковыряться до тела танка,

– объяснил Федоренко.

По его словам, логика таких решений проста – отодвинуть момент подрыва как можно дальше от корпуса машины. Это уменьшает эффект кумулятивной струи и концентрированное поражение брони. В результате противник повышает живучесть техники даже за счет кустарных конструкций.

Мы воюем не против идиотов в военном плане. Мы воюем против ресурсной страны, которая превосходит нас по количеству сил и средств в разы,

– подчеркнул он.

Недооценка противника является опасной ошибкой. Именно поэтому каждое техническое решение врага нужно анализировать без эмоций и проверять его реальную эффективность.

Интересно! В ночь на 12 февраля Украина атаковала склад ракетно-артиллерийского управления вблизи Котлубани. Генштаб сообщил о применении украинских средств дальнего поражения FP-5 "Фламинго". Эксперты отметили, что на объекте хранились ракеты, авиационные бомбы и артиллерийские снаряды.

Стоит ли копировать технические решения противника?

Любую новую идею противника нужно детально разбирать и тестировать без эмоций. Если решение показывает результат, его следует адаптировать под свои нужды. В современной войне, по убеждению Федоренко, побеждает тот, кто быстрее внедряет изменения.

Я уже дал команду сделать то же самое. Мне переслали информацию об этом роботизированном наземном комплексе с элементом, крутящегося, и я дал задание проработать подобную вещь,

– отметил Федоренко.

По его словам, речь идет не о слепом копировании, а об эксперименте. Для тестирования планируют использовать устаревшие или неликвидные FPV-дроны, которые не применяются на линии боевого соприкосновения. Такой подход позволяет проверить эффективность без потери боевого ресурса.

Все, что делает противник, надо очень пристально разбирать в деталях и тестировать. Если тесты показывают, что это средство может быть эффективно, внедрять. Если показывает, что неэффективно, двигаться дальше,

– подчеркнул он.

Он добавил, что постоянный поиск решений является ключом к живучести подразделений. Именно адаптация и скорость принятия технических изменений позволяют удерживать преимущество на поле боя даже в условиях ресурсного преимущества России.

Почему нельзя "ловить бронзу" на войне?

Даже высокие результаты подразделения не дают права останавливаться в развитии. По словам командира, в войне нельзя успокаиваться мыслью, что собственные беспилотники лучше или что тактика уже отработана до идеала. Постоянный поиск новых решений и обмен опытом критически важны для выживания.

Никогда не надо ловить бронзу. Надо это признавать и быть гордым, но никогда не ловить бронзу. Всегда искать решения. Постоянный поиск,

– подчеркнул Федоренко.

По его словам, командиры должны непрерывно коммуницировать между собой, анализировать подготовку, технические решения и тактику применения. Он подчеркнул, что даже небольшие подразделения иногда демонстрируют лучшие результаты в узком направлении, потому что специализируются только на одной задаче. Именно такой опыт стоит перенимать и масштабировать.

Даже если ты топ-лидер, это не значит, что мы делаем лучше всех. Иногда маленькие подразделения в своем направлении показывают чрезвычайные результаты, и мы берем их опыт и внедряем у себя,

– отметил он.

Он добавил, что только постоянное обучение и адаптация позволяют сохранять живучесть личного состава. Самоуверенность, по его словам, является первым шагом к потерям. Именно эффективность Сил обороны Украины сдерживает противника от более значительных успехов.

Только поймал бронзу – это первый шаг к вечности. К вечности с точки зрения гибели,

– подытожил он.

Он подчеркнул, что самоуверенность в войне является опасной. Только постоянный поиск решений и готовность адаптироваться позволяют сохранять инициативу и защищать личный состав. В то же время это не означает, что можно недооценивать техническое развитие врага или пренебрегать его решениями. Постоянное совершенствование и трезвая оценка ситуации остаются ключевыми условиями устойчивости.

Последние события на фронте: