Про це 24 Каналу розповів молодший сержант, командир взводу обслуговування роти безпілотних наземних систем 47 ОМБр "Маґура" Андрій Сироїшка, зауваживши, що саме за НРК стоїть майбутнє на полі бою. Головним їхнім завданням є рятувати життя наших військових.

Дивіться також Зараз дуже складний час, – військовий відверто звернувся до цивільних

Як НРК відбили село?

Молодший сержант зазначив, що українське військо побачило ефективність роботи НРК та результати застосування. Найголовніше – вони зберігають життя українських бійців. Тому наземні роботизовані комплекси – це майбутнє війни.

За словами Сироїшки, вже були поодинокі випадки використання НРК, коли спершу вони заїжджали у населений пункт, а згодом туди заходили бійці.

Один раз хлопці за допомогою НРК відбили село. Вони використали 4 НРК, 3 з них втратили. Однак среде особового складу втрат не було,

– наголосив він.

Зауважте! НРК вже стають важливою частиною війни. Вони виконуючи логістичні, розвідувальні та бойові завдання на полі бою. Галузь виробництва НРК в Україні поступово розвивається.

Рота безпілотних наземних систем 47 ОМБр "Маґура" зараз має відкритий збір на Starlink та Mavic. Закликаємо читачів приєднатись до збору за посиланням.

Як ще НРК використовують на полі бою?