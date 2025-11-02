Про це 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних наземних систем 93 ОМБр "Електрик". За його словами, вже станом на зараз є багато видів наземних дронів. Однак, на жаль, не всі з них ефективні. Але є моделі, які виконують величезний обсяг роботи.

Як наземні дрони допомагають на війні?

Як наголосив військовий, важливе завдання наземних дронів – логістика. Вони здатні завезти туди, куди ніхто не може заїхати. І найголовніше завдання – наземні дрони можуть вивозити поранених.

Буває, що іншим способом витягнути поранених нереально. Тому найкрутіше, що вони роблять – рятують життя,

– підкреслив військовий.

Упродовж цього року рота, де служить "Електрик", стала батальйоном. Там продовжують масштабувати напрямок наземних роботизованих комплексів. Вже були випадки, коли вони фактично зупинили ворожий наступ.

До прикладу, за допомогою НРК вдалося підірвати міст, який ніяк не вдавалося знищити упродовж кількох тижнів. Наземні дрони зробили це дуже швидка.

Один екіпаж за допомогою одного наземного дрона навіз туди вибухівки. Ми знищили цей міст, що унеможливило надалі наступ ворога. Це одна з унікальних місій, які ніхто раніше й уявити не міг. Вже були й вогневі нальоти на ворога. Робили це на НРК, які обладнані кулеметами. Навіть заїжджали до них в тил,

– розповів військовий.

Що відомо про наземні роботизовані комплекси?