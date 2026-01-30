Президент Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що відлік уже почався.

Відлік енергетичного перемир'я розпочався у ніч на 30 січня.

Залежить від партнерів, звісно, – від Сполучених Штатів, – як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах,

– зазначив він.

У всіх областях від ночі на п'ятницю дійсно не було ударів по об'єктах енергетики, окрім Донецької області, де була атака по газовій інфраструктурі авіабомбами.

"Також зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях", – зазначив президент.