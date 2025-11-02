Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных наземных систем 93 ОМБр "Электрик". По его словам, уже по состоянию на сейчас есть много видов наземных дронов. Однако, к сожалению, не все из них эффективны. Но есть модели, которые выполняют огромный объем работы.

Как наземные дроны помогают на войне?

Как отметил военный, важная задача наземных дронов – логистика. Они способны завезти туда, куда никто не может заехать. И самая главная задача – наземные дроны могут вывозить раненых.

Бывает, что другим способом вытащить раненых нереально. Поэтому самое крутое, что они делают – спасают жизни,

– подчеркнул военный.

В течение этого года рота, где служит "Электрик", стала батальоном. Там продолжают масштабировать направление наземных роботизированных комплексов. Уже были случаи, когда они фактически остановили вражеское наступление.

К примеру, с помощью НРК удалось взорвать мост, который никак не удавалось уничтожить в течение нескольких недель. Наземные дроны сделали это очень быстро.

Один экипаж с помощью одного наземного дрона навез туда взрывчатки. Мы уничтожили этот мост, что сделало невозможным в дальнейшем наступление врага. Это одна из уникальных миссий, которые никто раньше и представить не мог. Уже были и огневые налеты на врага. Делали это на НРК, которые оборудованы пулеметами. Даже заезжали к ним в тыл,

– рассказал военный.

Что известно о наземных роботизированных комплексах?