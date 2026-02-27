Командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов в ефірі 24 Каналу пояснив, які завдання ворог покладає на роботів і чому тут українські підрозділи мають перевагу. За його словами, картина на передовій виглядає не так, як може здаватися.

Як саме ворог використовує НРК на передовій?

Росіяни застосовують наземні роботизовані комплекси, однак у значно меншому обсязі, ніж українські підрозділи.

До уваги! Військові розглядають НРК як спосіб зменшення втрат піхоти. Наземні комплекси виконують бойові та логістичні завдання на відстані 10 – 15 кілометрів від лінії боєзіткнення. Повністю замінити піхоту вони поки не можуть, однак дозволяють мінімізувати ризики для особового складу.

У противника такі платформи здебільшого використовуються не на першій лінії, а для забезпечення другого ешелону. Йдеться про підвезення боєприпасів, спорядження та евакуацію поранених із тилових позицій.

Противник НРК застосовує дуже мало. Так, вони у них є, але не в такому обсязі, як у нас,

– зазначив Філатов.

Він уточнив, що на передній край росіяни частіше використовують інші засоби. Через масовість таких апаратів цей спосіб для них вигідніший.

На першу лінію вони зазвичай запускають одноразові крила, типу "молнія". Замість бойової частини туди кладуть воду, батареї для рації, їжу і відправляють,

– пояснив він.

Водночас для артилерії та підрозділів підтримки НРК залишаються ефективним засобом, адже можуть перевозити значну вагу. За його словами, як українські, так і російські комплекси здатні транспортувати до 200 кілограмів, однак за кількістю застосування Україна має суттєву перевагу.

Що відомо про наземні роботизовані комплекси на фронті: