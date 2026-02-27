Об этом пишет командование ССО.
Что известно об операции ССО в тылу врага?
За успешной операцией стояло одно из подразделений Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении.
Аэроразведка заметила маршрут оккупантов с точками накопления живой силы.
Было решено, что классическая засада довольно рискованная для группы спецназначения. Поэтому было принято решение, чтобы операторы ССО проникли в российский тыл, заложили взрывчатку в местах накопления и безопасно вернулись обратно.
Результат был успешным. Удалось уничтожить врага и перерезать его маршрут утечки на том участке фронта.
Потери России: последние новости
Бойцы 14-й бригады НГУ недавно ликвидировали примерно 250 единиц российской техники за один день благодаря наблюдению за оккупантами. В то же время командующий Нацгвардии, украинский генерал Александр Пивненко рассказал, что тактика России в корне изменилась. К примеру, россияне уменьшили использование военной техники, потому что штурмы колоннами уже неэффективны из-за того, что такое движение заметно для СОУ.
Президент Зеленский заявил, что Украина провела успешные ракетные удары "Фламинго ракетные удары "Фламинго" на 1400 километров вглубь России. Все ракеты достигли цели несмотря на то, что работала российская ПВО.
А командир 225 ОШП Герой Украины Олег Ширяев рассказал, что враг потерял на Гуляйпольском направлении 2 полные полные полки. Именно там ВСУ освободили уже сотни квадратных километров.