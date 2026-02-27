Об этом пишет командование ССО.

Что известно об операции ССО в тылу врага?

За успешной операцией стояло одно из подразделений Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении.

Аэроразведка заметила маршрут оккупантов с точками накопления живой силы.

Было решено, что классическая засада довольно рискованная для группы спецназначения. Поэтому было принято решение, чтобы операторы ССО проникли в российский тыл, заложили взрывчатку в местах накопления и безопасно вернулись обратно.

Результат был успешным. Удалось уничтожить врага и перерезать его маршрут утечки на том участке фронта.

