Об этом пишет командование ССО.

Что известно об операции ССО в тылу врага?

За успешной операцией стояло одно из подразделений Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении.

Аэроразведка заметила маршрут оккупантов с точками накопления живой силы.

Было решено, что классическая засада довольно рискованная для группы спецназначения. Поэтому было принято решение, чтобы операторы ССО проникли в российский тыл, заложили взрывчатку в местах накопления и безопасно вернулись обратно.

Результат был успешным. Удалось уничтожить врага и перерезать его маршрут утечки на том участке фронта.

Операция ССО в тылу врага: смотрите видео

Потери России: последние новости

  • Бойцы 14-й бригады НГУ недавно ликвидировали примерно 250 единиц российской техники за один день благодаря наблюдению за оккупантами. В то же время командующий Нацгвардии, украинский генерал Александр Пивненко рассказал, что тактика России в корне изменилась. К примеру, россияне уменьшили использование военной техники, потому что штурмы колоннами уже неэффективны из-за того, что такое движение заметно для СОУ.

  • Президент Зеленский заявил, что Украина провела успешные ракетные удары "Фламинго ракетные удары "Фламинго" на 1400 километров вглубь России. Все ракеты достигли цели несмотря на то, что работала российская ПВО.

  • А командир 225 ОШП Герой Украины Олег Ширяев рассказал, что враг потерял на Гуляйпольском направлении 2 полные полные полки. Именно там ВСУ освободили уже сотни квадратных километров.