Що відомо про операцію ССО в тилу ворога?

За успішною операцією стояв один із підрозділів Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку.

Аеророзвідка помітила маршрут окупантів з точками накопичення живої сили.

Було вирішено, що класична засідка доволі ризикована для групи спецпризначення. Тож було прийнято рішення, аби оператори ССО проникли у російський тил, заклали вибухівку у місцях накопичення та безпечно повернулися назад.

Результат був успішним. Вдалося знищити ворога та перерізати його маршрут просочування на тій ділянці фронту.

