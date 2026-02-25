Заява пролунала під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере 25 лютого. Про це пише Укрінформ.
Що сказав Зеленський про атаку "Фламінго" по Росії?
За словами президента, всі ракети долетіли до російського об'єкта.
У нас були влучні атаки ракетами на Воткінськ, на 1400 кілометрів. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії,
– висловився лідер держави.
Зеленський не назвав кількість випущених ракет, але зауважив: усі до об'єкта долетіли. Хоч і працювала російська ППО.
"Були збиття "рускім" ППО, були незбиття і були чіткі влучання, але найголовніше, що всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об'єкта", – уточнив він.
Росіяни полюють за виробництвом "Фламінго"
Нам довелося довго чекати реновації ліній виробництва через відповідні атаки російські. Вони (виробники – Укрінформ) будуть нарощувати кількість. Це залежить від грошей і від деяких компонентів,
– цитують журналісти Зеленського.