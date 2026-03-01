Именно это подразделение отвечает за противодиверсионную защиту и привлечено к охране Крымского моста. Об этом сообщает движение "Атеш".
О чем свидетельствует перемещение катеров?
Согласно обнародованной информации, сейчас несколько противодиверсионных катеров проекта 21980 "Граченок", закрепленных за этим отрядом, находятся не в районе своего постоянного базирования, а, как свидетельствуют данные "Атеш" в Южной бухте.
Катера были выведены из Константиновской бухты и размещены глубже в акватории города. Отмечается, что хотя формально это якобы с целью "плановых работ" или "ремонта", однако на самом деле речь идет о попытке скрыть технику.
Предполагают, что российское командование опасается потери противодиверсионных катеров из-за атак украинских морских и воздушных дронов, поэтому стремится держать их подальше от уязвимых участков и мест возможного удара.
Перемещение свидетельствует о нервозности оккупационных сил и признании реальной угрозы. Даже специализированные катера, предназначены для борьбы с подводными диверсионными средствами, вынуждены прятать под прикрытием бухт и инфраструктуры,
– отмечают в движении.
Враг пытается спрятать катера от атак / "Атеш"
Какую информацию сообщали в "Атеш" ранее?
Недавно в Новороссийске обнаружили военный объект Черноморского флота России, который работает в активном режиме. Также стало известно об усиленном контроле за стратегическим узлом спецсвязи противника.
В то же время во временно оккупированном Крыму российских срочников незаконно переводят на контрактную службу. Командиры прибегают к давлению, угрозам и даже подделке подписей, чтобы отправить их в зону боевых действий.
К слову, после ряда ударов Сил обороны Украины по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму летная активность врага значительно уменьшилась. Оккупанты прячут технику в ангары и перебазируют ее на другие площадки.