Именно это подразделение отвечает за противодиверсионную защиту и привлечено к охране Крымского моста. Об этом сообщает движение "Атеш".

О чем свидетельствует перемещение катеров?

Согласно обнародованной информации, сейчас несколько противодиверсионных катеров проекта 21980 "Граченок", закрепленных за этим отрядом, находятся не в районе своего постоянного базирования, а, как свидетельствуют данные "Атеш" в Южной бухте.

Катера были выведены из Константиновской бухты и размещены глубже в акватории города. Отмечается, что хотя формально это якобы с целью "плановых работ" или "ремонта", однако на самом деле речь идет о попытке скрыть технику.

Предполагают, что российское командование опасается потери противодиверсионных катеров из-за атак украинских морских и воздушных дронов, поэтому стремится держать их подальше от уязвимых участков и мест возможного удара.

Перемещение свидетельствует о нервозности оккупационных сил и признании реальной угрозы. Даже специализированные катера, предназначены для борьбы с подводными диверсионными средствами, вынуждены прятать под прикрытием бухт и инфраструктуры,

– отмечают в движении.

Враг пытается спрятать катера от атак / "Атеш"

