Об этом сообщают агенты партизанского движения "Атеш".

Что известно о снижении активности в аэродроме "Саки"?

Крымские агенты движения "Атеш" зафиксировали снижение летной активности на военном аэродроме "Саки", что в Новофедоровке на временно оккупированной территории Крыма. Партизаны связывают такие изменения с недавней серией точных попаданий украинских дронов в эти объекты.

Оккупанты спешно прячут технику в укрепленные ангары и перебазируют ее на другие площадки,

– говорится в сообщении "Атеш".

Интересно! Агенты отмечают, что именно на этом аэродроме базируются многоцелевые истребители Су-24М/МР, которые используются для контроля акватории Черного моря, разведывательно-ударные беспилотники "Орион" и "Форпост", транспортные самолеты Ан-26, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27/29.

В то же время, по данным агентов, аэродром, где базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк российской армии, и в дальнейшем работает, однако в значительно ограниченном режиме.

"Атеш" отметил, что агенты движения регулярно передают Силам обороны Украины данные о ключевых и важных объектах российского войска, в частности о складах, подземные командные пункты и узлы связи. Эта информация помогает находить уязвимые участки врага и бить точно.

Что известно об атаках Сил обороны по аэродрому в Саках?