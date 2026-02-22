Про це повідомляють агенти партизанського руху "Атеш".

Що відомо про зниження активності в аеродромі "Саки"?

Кримські агенти руху "Атеш" зафіксували зниження льотної активності на військовому аеродромі "Саки", що в Новофедорівці на тимчасово окупованій території Криму. Партизани пов'язують такі зміни із нещодавньою серією точних влучань українських дронів у ці об'єкти.

Окупанти поспіхом ховають техніку в укріплені ангари та перебазовують її на інші майданчики,

– йдеться у повідомлені "Атеш".

Цікаво! Агенти зазначають, що саме на цьому аеродромі базуються багатоцільові винищувачі Су-24М/МР, які використовуються для контролю акваторії Чорного моря, розвідувально-ударні безпілотники "Оріон" та "Форпост", транспортні літаки Ан-26, а також гелікоптери Мі-8 та Ка-27/29.

Водночас, за даними агентів, аеродром, де базується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк російської армії, й надалі працює, однак у значно обмеженому режимі.

"Атеш" зауважив, що агенти руху регулярно передають Силам оборони України дані про ключові та важливі об'єкти російського війська, зокрема про склади, підземні командні пункти та вузли зв'язку. Ця інформація допомагає знаходити вразливі ділянки ворога та бити точно.

