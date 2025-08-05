В Службе безопасности Украины сообщили об атаке беспилотниками ЦСО "А" по ключевой авиабазе россиян для операций в Черном море. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан объяснил в разговоре с 24 Каналом, какие убытки понесли оккупанты после удара по аэродрому в Саках.

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Какие потери понесла российская авиация после удара по Сакам?

Свитан отметил, что этот аэродром в Крыму россияне используют как базу морской авиации. Рядом с ним в Новофедоровке расположены склады. На аэродромном поле размещены радиотехнические войска, локаторы, зенитно-ракетные комплексы, серьезная система управления, узел связи, штабы.

Это довольно важный узел россиян, управляющий Южным фронтом – Херсонским направлением. Поэтому управление работой средств поражения по Херсону, в частности авиационной компоненты, ведется именно с аэродрома Саки,

– пояснил летчик-инструктор.

Военный эксперт напомнил, что эта авиабаза находится под ударами украинских сил с 2022 года. Но россияне подтянули туда серьезную систему ПВО, которая прикрывала Саки со стороны Керчи и Крымского моста.

Однако СБУ хорошо подготовилась. Также контрразведка провела работу на месте, была снята информация со спутников, потому что попасть по самолету беспилотниками очень сложно без доразведки, корректировки,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

Затем, как заметил военный эксперт, было накоплено достаточное количество беспилотников, которые зашли с моря. Благодаря хорошо подготовленной операции было отминусовано более звена российских самолетов – пять единиц.

Три фронтовых бомбардировщика Су-24. Это довольно серьезная машина, хоть и старого советского образца, но довольно опасная. В Украине их также используют,

– объяснил он.

Многофункциональный истребитель Су-30, создан на базе Су-27М, используется в морской авиации. Он имеет хорошую авионику, отлично работает по земле и по морю. Недавно пару Су-30 отминусовали ГУР в Новороссийске. На этот раз в Саках, как отметил Свитан, один такой истребитель уничтожен, второй – поврежден.

Для освобождения Крыма сначала не нужна наземная операция. Необходимо наносить удары дальнобойными средствами поражения – беспилотниками, ракетами,

– отметил Роман Свитан.

Украина имеет, по его словам, практически весь спектр дальнобойных ракет – от 200 до 300 километров дальностью поражения, которыми можно накрыть весь Крым.

Напомним, что ночью 4 августа во временно оккупированном Крыму дроны атаковали аэродром Саки. В результате удара был поражен склад авиационного вооружения, три самолета Су-24, уничтожен один самолет Су-30СМ, еще один получил повреждения. Отметим, что стоимость одного самолета Су-30СМ составляет примерно до 50 миллионов долларов.