Операцію провели напередодні 18 березня – дня, який росіяни відзначають як "день возз'єднання" Криму. Про це повідомили в "Атеш".

Дивіться також Російські командири можуть записувати загиблих "живими", щоб отримувати їхні гроші, – "Атеш"

Що відомо про операцію в Криму?

Партизани в Сімферополі повідомили про успішну операцію зі знищення російського локомотива. В ніч на 18 березня агенти пробралися в депо та підпалили поїзд окупантів.

Агенти "Атеш" спалили російський поїзд: дивіться відео

Росіяни постійно використовують цю гілку для перевезення гуманітарної допомоги, боєприпасів та техніки на Запорізьку область.

Внаслідок операції агентів "Атеш" росіяни залишилися без боєприпасів, запасних частин та витратних матеріалів для військової техніки.

Знищення тепловоза фактично заблокувало ці поставки. Підрозділи залишилися без планового поповнення запасів, що безпосередньо вплинуло на їхні можливості на передовій,

– заявили в "Атеш".

Нагадаємо, що партизани з "Атеш" 8 березня 2026 року успішно спалили військовий електровоз у Брянському депо, яке залишається критично важливим для російської армії. Окупанти раніше зазначали, що нібито посилили охорону об'єкта.

Що ще відомо про операції агентів "Атеш"?