Агенти продовжують знищувати бойовий потенціал ворога. Про це йдеться у повідомлення партизанського руху "Атеш".
Дивіться також Б'ють і забирають гроші: окупанти на Сумщині через заздрощі влаштували "терор" новобранцям
Що відомо про мережу складів боєприпасів, яку вдалося знайти?
Рух "Атеш" отримав від агентів, які перебувають безпосередньо в підрозділах Збройних сил Росії, великий масив даних про склади боєприпасів на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Виявлені об'єкти використовуються для зберігання артилерійських снарядів калібру 152 міліметрів та мінометних мін, що постачають артилерію та мінометні розрахунки на фронті.
Частина виявлених складів вже знищена або не існує, а решта незабаром відчують наслідки. Один із агентів, який передав дані, нещодавно приєднався до "Атеш", що дозволяє руху оперативно аналізувати й координувати удари по виявлених об'єктах.
Партизани виявили мережу складів боєприпасів / Фото рух "Атеш"
Як ще партизани руху "Атеш" допомагають Україні у боротьбі з Росією?
Агенти "Атеш" підпалили тепловоз під Сімферополем, зупинивши постачання для російських військових на Запоріжжі. Операція заблокувала перевезення боєприпасів і техніки, що вплинуло на можливості росіян на передовій.
Партизани з "Атеш" 8 березня успішно спалили військовий електровоз у Брянському депо, яке залишається критично важливим для російської армії. Варто зазначити, що ця операція, як і інші, є частиною систематичних дій "Атеш" проти російської техніки, що постачає снаряди на фронт, попри заяви ФСБ про посилення охорони об'єктів.
Крім того, партизани у Новоросійську виявили активний військовий об'єкт Чорноморського флоту Росії, що може використовуватись для зберігання та розподілу запасів. Спостерігається посилений контроль за вузлом спецзв'язку, через який флот отримує команди із Москви, і часті візити високопосадовців Кремля на цей об'єкт.