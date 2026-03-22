Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, куда еще попали украинские военные в Донецкой области. Ранее, 17 марта, был нанесен удар по российскому складу с боеприпасами, который расположен рядом с аэродромом в оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Где именно расположилось российское подразделение "Рубикон"?

Андрющенко отметил, что в поселке Мангуш Мариупольского района на улице Почтовой был поражен дом, который был украден у украинца, находящегося в эвакуации. В нем жил прокурор района, но он оттуда выехал и туда заехало подразделение "Рубикон".

"Это абсолютно точная информация – утром дом был поражен, последствия мы устанавливаем. К сожалению, не можем верифицировать, есть ли погибшие. Но раненые есть, степень их поражения сейчас выясняется", – объяснил он.

Стоит знать. Силы специальных операций 18 марта нанесли удары дальнобойными дронами в оккупированном Донецке по засекреченному центру беспилотных технологий "Рубикон". Также был атакован элемент управления этим подразделением и координационный центр, который обеспечивал работу российских дроновых подразделений.

Кроме того, по словам руководителя Центра изучения оккупации, на днях был поражен склад и место базирования офицерского состава в поселке Ялта Мариупольского района. Он расположен неподалеку от так называемого Рыбцеха, на границе Ялты и Новой Ялты. Там есть бывшие пансионаты донецкой партийно-комсомольской элиты, а сейчас там живут офицеры.

В Ялте поражены сначала казармы, а потом добивали склады. Там очень много погибших. Раненого оттуда привезли аж одного, всех остальных – напрямую в Ростов-на-Дону, чтобы скрыть количество раненых, ведь поражение было довольно чувствительное,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Также в Мангуше под ударом оказался пункт управления и дата-центр, которые были вынесены так, что разбирают до сих пор. Россияне, как заметил он, лишились и провайдера, и центра управления, и центра связи.

К тому же в Покровске авиабомбами было вынесено тоже пункт управления связи с дата-центром.

