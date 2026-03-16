Работа будет продолжаться. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что это приводит к тому, что оккупанты остаются без связи.

Смотрите также Авиаэксперт раскрыл, как можно достать важные цели в Подмосковье

"Если перестанут существовать крупные дата-центры, которые расположены в основном в приазовской части Донецкой, Запорожской областей, то россияне остаются слепыми, глухими и немыми. Им бы научиться обороняться, даже не атаковать. Это замечательные новости. Наши Силы обороны не стоят на месте и постоянно придумывают что-то такое, к чему россияне не готовы", – объяснил он.

Какие еще поражения врага критические?

Ночью 14 марта Украина вывела из строя российский железнодорожный паром "Славянин" и повредила судно "Авангард". Это было повторное поражение. Петр Андрющенко отметил, что эти судна перевозят через Керченский пролив военную составляющую из Краснодарского края на территорию России. Это войска, боекомплекты, нефтепродукты и так далее.

Поэтому минус два таких больших парома – это действительно достаточно большое поражение. У россиян не так много этих паромов. Особенно тех, которыми можно таскать большое количество грузовых объемов. Это критические поражения,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Кроме того, что Украина наносит удары по вражеской логистике, по точкам транспортировки нефтепродуктов и обеспечении их налива. ВСУ атакуют не НПЗ в Краснодарском крае, а узлы, которые обеспечивают транспортировку нефти, газа, нефтепродуктов, без которых невозможна погрузка, транспортировка как морем, так и трубопроводным транспортом.

Взрывы в России: последние новости