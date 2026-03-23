Про це повідомив головком Олександр Сирський. Він зауважив, що Сили оборони ламають плани агресора.

Що відомо про зірваний наступ Росії?

Інтенсивність наступальних дій ворога підвищувалася протягом чотирьох діб, з 17 до 20 березня.

По всій лінії бойового зіткнення тривали запеклі бої. За ці дні було зафіксовано 619 штурмових дій.

Ворог загалом втратив понад 6 090 військовослужбовців убитими й пораненими, тоді як протягом тижня загальні втрати ворога склали близько 8710 осіб убитими і важкопораненими.

Також Сили оборони знищили багато російської військової техніки та озброєння.

Основний удар припав на Покровський та Олександрівський напрямки, де було 163 та 96 атак відповідно.

Не менш напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку. Там було 84 штурмові дії окупантів.

Окрім того, на Очеретинському, Лиманському та Куп'янському напрямках відбулося загалом понад півтори сотні боєзіткнень.

Попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання,

– зазначив Сирський, додавши, що українські захисники зупинили наступ ворога на кількох напрямках.

На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності ще тривають. Але росіянам доводиться переходити до перегрупування своїх сил. Вони роблять ставку на погіршення погоди, сподіваючись на зниження ефективності української аеророзвідки.

Ситуація на фронті: останні новини