Втім, через невдачі, росіян уже почали готувати до провалу. В ISW назвали характерні деталі цього.

Як росіян готують до провалу на фронті?

За словами Сирського, окупанти інтенсивніше наступали протягом чотирьох діб, з 17 до 20 березня. За цей період було зафіксовано 619 атак. Вороже командування намагається підтягнути нові сили та розраховує на погіршення погодних умов.

В ISW зазначили, що Росія почала весняно-літні наступальні дії після значного збільшення механізованих та моторизованих штурмів на різних ділянках фронту.

Загалом було залучено десятки тисяч окупантів, що призвело до значного виснаження. Впродовж 4 днів загинуло та було поранено понад 6 090 осіб, а впродовж тижня 17 – 23 березня – 8 710.

Такий високий рівень втрат є неприйнятним, враховуючи поточні темпи набору військ у Росії, і, ймовірно, погіршить здатність Росії проводити такі масштабні атаки у середньостроковій та довгостроковій перспективі,

– зауважують в ISW.

Тож російські чиновники вже починають готувати росіян. Вони роблять заяви про повільне просування та великі втрати.

Так, один із депутатів держдуми заявив, що всі війни мають втрати, але російські війська намагатимуться мінімізувати їх, просуваючись повільними темпами до Слов'янська та Краматорська.

