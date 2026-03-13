Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что враг делал попытки штурма 12 мотоциклами. Но они не доехали даже до своих тыловых позиций, не то чтобы к позициям украинских защитников.

Что изменится на фронте с потеплением?

Сложно понять, что именно планировал враг, ведь он даже не доехал до позиций, мотоциклы сразу уничтожили. Впрочем это свидетельствует о том, что с ростом температуры, потеплением, легкой техники на фронте станет больше.

Когда земля просыхает, то оккупанты чаще используют мотоциклы, квадроциклы, багги. Этот транспорт будет помогать им в логистике и штурмовых действиях. По словам военного, в перспективе штурмовых действий, передвижений будет значительно больше.

Бригада "Рубеж" проводит сбор на наземный дрон. Он нужен для медицинской эвакуации, чтобы спасти больше жизней наших воинов.

"Если сравнивать с январем и февралем, противник уже стал активнее. То есть в полосе обороны бригады "Рубеж" точно будет весело. Вы увидите большое количество видео с уничтоженной техникой и личным составом противника", – подчеркнул офицер.

Интересно, что комбат 30 бригады Михаил Трач рассказал, что тактика просачивания, которой придерживаются оккупанты, обернется для них большими потерями с наступлением тепла. Враг продвигался, прикрываясь плохой погодой, но теперь его стало легче обнаружить.

