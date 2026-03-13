Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что враг делал попытки штурма 12 мотоциклами. Но они не доехали даже до своих тыловых позиций, не то чтобы к позициям украинских защитников.
Что изменится на фронте с потеплением?
Сложно понять, что именно планировал враг, ведь он даже не доехал до позиций, мотоциклы сразу уничтожили. Впрочем это свидетельствует о том, что с ростом температуры, потеплением, легкой техники на фронте станет больше.
Когда земля просыхает, то оккупанты чаще используют мотоциклы, квадроциклы, багги. Этот транспорт будет помогать им в логистике и штурмовых действиях. По словам военного, в перспективе штурмовых действий, передвижений будет значительно больше.
Важно! Бригада "Рубеж" проводит сбор на наземный дрон. Он нужен для медицинской эвакуации, чтобы спасти больше жизней наших воинов. Приобщиться к сбору может каждый, перейдя по ссылке.
"Если сравнивать с январем и февралем, противник уже стал активнее. То есть в полосе обороны бригады "Рубеж" точно будет весело. Вы увидите большое количество видео с уничтоженной техникой и личным составом противника", – подчеркнул офицер.
Интересно, что комбат 30 бригады Михаил Трач рассказал, что тактика просачивания, которой придерживаются оккупанты, обернется для них большими потерями с наступлением тепла. Враг продвигался, прикрываясь плохой погодой, но теперь его стало легче обнаружить.
Последние новости с фронта
- Сейчас россияне концентрируют свои силы на захвате Донбасса. Они хотят выйти на Славянскую-Краматорскую агломерацию. Военные объясняют, что даже после захвата этих городов враг не остановится. Ему нужно будет создать еще буферную зону, чтобы действительно говорить о контроле над всем Донбассом.
- Также сложная ситуация возле Гуляйполя в Запорожье. Россияне пытаются проникнуть в зону, но Силы обороны их обнаруживают и уничтожают. Особенно активные штурмы на этом направлении продолжаются уже с начала марта. Оккупанты хотят закрепиться, продвигаются вдоль реки Гайчур.
- На Харьковщине враг также делал попытки прорывать границу. Он привлекает воздушную составляющую, атакует наши позиции, логистику и активно ведет аэроразведку. Россияне пытаются пересечь границу возле Купянска и между Волчанском. Преимущественно движутся малыми пехотными группами.