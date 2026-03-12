Как рассказал 24 Каналу командир группы рекрутинга штаба 152 ОЕБр Любомир Заика, сегодня ситуация на фронте сложная, но контролируемая. На их участке оккупанты не перешли к другой тактике.

Изменились ли штурмы врага после потепления?

Сейчас противник не использует новые методы. Его неизменной тактикой остаются штурмы малыми группами. Иногда, он проводит массированные дроновые атаки.

Враг пытается найти наши слабые места, где-то закрепиться, усилить свои наступательные действия. Мы принимаем контрдействия, не позволяем ему закрепиться, наносим поражение еще на подходах к нашим пехотным позициям,

– подчеркнул Любомир Заика.

Стоит заметить, что количество активных штурмовых действий врага была довольно высокой, но успеха в продвижении в течение января и февраля оккупанты не имели. За эти месяцы вражеская армия продемонстрировала наиболее негативные для себя показатели за последние полтора года.

Это связывали с тем, что, наверное, враг аккумулировал ресурсы. Соответственно после потепления он может перейти к еще более активным действиям. Но украинские воины к этому готовы.

Мы всегда ждем активности врага. Никогда не рассчитываем, что он ослабит свои наступательные действия, поэтому в целом для нас не имеет значения, когда россияне начнут это делать. Мы готовы всегда,

– подчеркнул военный.

Понятно, что в зависимости от обстоятельств активность противника отличается. На это влияют многие факторы: погода, логистика, имеющиеся средства. В общем оккупанты могут продвигаться в любых природных условиях.

Украинские воины все это хорошо анализируют, понимают и держат оборону. Поэтому на любые атаки смогут достойно ответить.

Какова ситуация на разных направлениях фронта?