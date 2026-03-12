Як розповів 24 Каналу командир групи рекрутингу штабу 152 ОЄБр Любомир Заїка, сьогодні ситуація на фронті складна, але контрольована. На їхній ділянці окупанти не перейшли до іншої тактики.

До теми Путін удвічі перебільшує просування росіян на фронті: в ISW розповіли, як викрили цю брехню

Чи змінилися штурми ворога після потепління?

Наразі противник не використовує нові методи. Його незмінною тактикою залишаються штурми малими групами. Інколи, він проводить масовані дронові атаки.

Ворог намагається знайти наші слабкі місця, десь закріпитись, посилити свої наступальні дії. Ми вживаємо контрдій, не дозволяємо йому закріпитись, завдаємо ураження ще на підходах до наших піхотних позицій,

– підкреслив Любомир Заїка.

Варто зауважити, що кількість активних штурмових дій ворога була доволі високою, але успіху в просуванні упродовж січня і лютого окупанти не мали. За ці місяці ворожа армія продемонструвала найбільш негативні для себе показники за останніх півтора року.

Це пов'язували з тим, що, напевно, ворог акумулював ресурси. Відповідно після потепління він може перейти до ще активніших дій. Але українські воїни до цього готові.

Ми завжди чекаємо на активність ворога. Ніколи не розраховуємо, що він послабить свої наступальні дії, тому загалом для нас немає значення, коли росіяни почнуть це робити. Ми готові завжди,

– наголосив військовий.

Зрозуміло, що залежно від обставин активність противника різниться. На це впливають багато факторів: погода, логістика, наявні засоби. Загалом окупанти можуть просуватися у будь-яких природних умовах.

Українські воїни все це добре аналізують, розуміють й тримають оборону. Тож на будь-які атаки зможуть гідно відповісти.

Яка ситуація на різних напрямках фронту?