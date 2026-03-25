В феврале Украина, начав контратаку на Запорожском направлении, впервые с 2023 года получила больше территорий, чем потеряла. Об этом сообщили в The New York Times.

Как ВСУ продвигаются на фронте?

В издании заявили, что Украина за первые два месяца 2026 года вернула около 160 квадратных километров территории. Временно помогла блокада Starlink Илоном Маском, которая уменьшила атаки российских дронов и дала больше свободы передвижения.

Украинские чиновники назвали операцию на Запорожье успешной, а президент Владимир Зеленский заявил, что ее целью было сорвать российские планы нового наступления весной.

Военные аналитики отметили, что Москва также начала наступление на некоторых участках фронта. Оккупанты пытаются вернуть "потерянные" территории.

Они скапливаются в этих местах (на отвоеванных ВСУ территориях Запорожья – 24 Канал), и хотят снова нас давить,

– заявил подполковник Виталий Герсак.

Как россияне пытаются прорвать оборону ВСУ?

Оккупанты пользуются благоприятными погодными условиями. По словам Зеленского, враг оправляется от жестокой зимы и усиливает атаки.

Российские военные усилили давление в районе Гуляйполя. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, враг там пытается наступать наиболее интенсивно.

Также оккупанты пытаются продвинуться на Харьковщине и Сумщине, а Силы обороны Украины постоянно находятся под "колоссальным давлением" в результате атак.

Зеленский отметил, что Кремль все равно отмечает огромные потери, а Москва не в состоянии компенсировать их с помощью вербовки гражданского населения.

Что еще известно о ситуации на фронте?