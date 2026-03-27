Про це повідомив Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Він назвав таку ситуацію іронічною та вказав на причини таких заяв.

Дивіться також Росія починає весняний наступ, ЗСУ зірвали штурм Лимана: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відомо про ситуацію з російськими солдатами у Куп'янську?

Російська пропаганда заздалегідь оголосила загиблими своїх солдатів у Куп'янську, хоча українські військові щодня фіксують їхню присутність у місті. За словами Трегубова, у місті можуть залишатися до 20 окупантів. З-поміж них – підрозділи, що нібито утримували підвал місцевої лікарні.

Російські блогери поширили інформацію про їх "героїчну загибель", однак українські бійці продовжують фіксувати 6 – 8 різних позивних у цьому районі.

Трегубов припускає, що Росія могла оголосити своїх бійців мертвими, щоб мати змогу активніше обстрілювати район лікарні або відвернути увагу від невдалої ситуації на Куп'янському напрямку. За його словами, підрозділи ворога фактично оточені в центрі міста і не мають жодних шансів вижити.

Звісно, погоди вони там не роблять і не зроблять. Партія сказала в морг, значить, в морг,

– з іронією зазначив Трегубов.

Як українські захисники продовжують боронити Куп'янськ?