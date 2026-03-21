Попередні заяви російського командування про нібито захоплення міста – сприяли просуванню ЗСУ. Про це йдеться у новому аналітичному звіті ISW.

Дивіться також ЗСУ прорвалися біля Слов'янська й Гуляйполя: у ISW розповіли, у якій ситуації росіяни

Яка ситуація поблизу Куп'янська?

У звіті ISW йдеться, що російські військові блогери заявляють, що українські сили майже повністю витіснили російські війська з Куп'янська та продовжують зачистку північної частини міста. За їхніми словами, бої тривали, зокрема, в районі Центральної міської лікарні, де було ліквідовано залишки російських підрозділів.

Водночас один із блогерів та колишній інструктор підрозділу Storm-Z розкритикував керівництво російської армії, зокрема начальника Генштабу Валерія Герасимова. Він заявив, що ще 20 листопада 2025 року було безпідставно оголошено про нібито захоплення Куп'янська, що не відповідало дійсності.

За словами блогерів, систематичне перебільшення успіхів російських військ призвело до серйозних проблем на фронті. Зокрема, такі заяви завадили ефективному маневруванню розвідувальних і ударних підрозділів, а також унеможливили своєчасний перехід до оборони.

Крім того, дезінформація про нібито стримування основних сил України на Покровському напрямку та "захоплення" Куп'янська відвернула увагу від реальної ситуації. Це, як стверджують російські джерела, зробило російські війська вразливими до українських контратак ще у листопаді 2025 року.

Яка ситуація на інших ділянках фронту?