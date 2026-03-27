Ситуацію на фронті станом на 26 березня оцінили в Інституті вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Аналітики повідомили, на Сумщині російська армія наступала на північ від Сум. Бої тривали поблизу Кіндратівки та на північний схід біля Юнаківки. Однак просунутися окупанти не змогли.

На Харківщині українські оборонці просунулись на південний захід від Вовчанська. Водночас російські війська атакували в районах Стариці, Графського, Піщаного, Вовчанських Хуторів та прилеглих селищах.

Також аналітиків передають, що противник проникнув до підвалу зруйнованої лікарні в центрі Куп’янська, однак, стверджують аналітики, це не змінило контроль над частиною фронту. Бої тривали також поблизу Піщаного, Ківшарівки, Курилівки та у напрямку Новоосинового.

На Боровському напрямку росіяни атакували, зокрема, біля Новоплатонівки, Нової Кругляківки, Копанок, Надії, Твердохлібового та Корового Яру, але суттєво вони не просунулись.

Проте ворог мав просування на Слов'янському напрямку. Проаналізувавши геолокаційні записи, аналітики заявили, що росіяни могли захопити Різниківку та, ймовірно, Каленики. А також просунулися західніше.

Водночас у Костянтинівсько-Дружківській агломерації російські атаки були безуспішними. Бої відбувалися біля Часового Яру, Міньківки, Плещіївки, Берестка та інших навколишніх населених пунктів.

Без просування завершилися атаки росіян поблизу Торецького та Нового Донбасу на напрямку Добропілля, а також на Новопавлівському напрямку.

Проте є рух ворога на Покровському напрямку. Там він просунувся на захід від міста, кажуть в ISW.

Ситуація на півночі та сході України / Карти ISW

Успіхи українських оборонців зафіксували на Олександрівському напрямку. За даними ISW, там звільнено Березове, а на Запоріжжі – північні та центральні частини Приморського та Річного поблизу Оріхова.

На Херсонському напрямку противник атакував біля Антонівського мосту та острова Білогрудий, однак без результату.

Зміни на різних напрямках фронту в Україні / карти ISW

Останні новини з фронту