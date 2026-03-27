Ситуацию на фронте по состоянию на 26 марта оценили в Институте изучения войны (ISW).
Какова ситуация на фронте?
Аналитики сообщили, на Сумской области российская армия наступала на север от Сум. Бои продолжались вблизи Кондратовки и на северо-восток возле Юнаковки. Однако продвинуться оккупанты не смогли.
На Харьковской области украинские защитники продвинулись на юго-запад от Волчанска. В то же время российские войска атаковали в районах Старицы, Графского, Песчаного, Волчанских Хуторов и прилегающих поселках.
Также аналитики передают, что противник проник в подвал разрушенной больницы в центре Купянска, однако, утверждают аналитики, это не изменило контроль над частью фронта. Бои продолжались также вблизи Песчаного, Кившаровки, Куриловки и в направлении Новоосиново.
На Боровском направлении россияне атаковали, в частности, у Новоплатоновки, Новой Кругляковки, Копанок, Надежды, Твердохлебово и Корового Яра, но существенно они не продвинулись.
Однако враг имел продвижение на Славянском направлении. Проанализировав геолокационные записи, аналитики заявили, что россияне могли захватить Резниковку и, вероятно, Каленики. А также продвинулись западнее.
В то же время в Константиновско-Дружковской агломерации российские атаки были безуспешными. Бои происходили возле Часового Яра, Миньковки, Плещеевки, Берестка и других окрестных населенных пунктов.
Без продвижения завершились атаки россиян вблизи Торецкого и Нового Донбасса на направлении Доброполья, а также на Новопавловском направлении.
Однако есть движение врага на Покровском направлении. Там он продвинулся на запад от города, говорят в ISW.
Ситуация на севере и востоке Украины / Карты ISW
Успехи украинских защитников зафиксировали на Александровском направлении. По данным ISW, там освобождено Березовое, а на Запорожье – северные и центральные части Приморского и Речного вблизи Орехова.
На Херсонском направлении противник атаковал возле Антоновского моста и острова Белогрудый, однако без результата.
Изменения на разных направлениях фронта в Украине / карты ISW
Президент Владимир Зеленский заявил, что если украинские военные выйдут из Донбасса, тогда Россия получит путь, чтобы быстро захватить эти территории. Он отметил, что россияне лишь пытаются навязать Украине свои условия.
Бойцы подразделения 95-й ОДШБр продвинулись на Днепропетровщине. Там они вернули контроль над населенным пунктом Березовое.