Об этом в эфире сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает 24 Канал.

Смотрите также Российские пропагандисты заявляют о ликвидации своих военных в Купянске: в ВСУ ответили

Какая ситуация сейчас на Гуляйпольском направлении?

По словам военного, российская 40 отдельная бригада морской пехоты появилась на Гуляйпольском направлении несколько недель назад.

На южные направления, в частности на Гуляйпольское, несколько недель назад была переброшена 40 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Она воюет на Гуляйпольском направлении в полосе в районе населенных пункты Варваровка, Прилуки и до Доброполья. Штурмовые группы бригады уже были замечены во время штурмовых действий,

– уточнил Волошин.

Он добавил, что бригада уже наступала, понесла значительные потери и сейчас перегруппировывается для новых атак на Юге Украины.

В то же время украинская разведка сообщает, что вражеское командование привлекает к боям на южных направлениях и другие подразделения, в частности силы 5-й армии, а также 55-ю и 120-ю отдельные дивизии. Известно, что сейчас эти силы находятся на полигонах временно оккупированной Донецкой области – там доукомплектовываются проходят боевое слаживание и готовятся к возможному привлечению к штурмовым действиям.

К слову, аналитики Института изучения войны в своем отчете за последние сутки отметили, что российские оккупанты сумели несколько продвинуться в районе Мирного на Гуляйпольском направлении.

Важно! Командование ДШВ сообщило, что в рамках контрнаступательной операции на Александровском направлении украинским защитникам удалось освободить 9 населенных пунктов и защитить еще три – а это почти 440 квадратных километров.

Что известно о российском весеннем наступлении?