Об этом в эфире сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает 24 Канал.
Какая ситуация сейчас на Гуляйпольском направлении?
По словам военного, российская 40 отдельная бригада морской пехоты появилась на Гуляйпольском направлении несколько недель назад.
На южные направления, в частности на Гуляйпольское, несколько недель назад была переброшена 40 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Она воюет на Гуляйпольском направлении в полосе в районе населенных пункты Варваровка, Прилуки и до Доброполья. Штурмовые группы бригады уже были замечены во время штурмовых действий,
– уточнил Волошин.
Он добавил, что бригада уже наступала, понесла значительные потери и сейчас перегруппировывается для новых атак на Юге Украины.
В то же время украинская разведка сообщает, что вражеское командование привлекает к боям на южных направлениях и другие подразделения, в частности силы 5-й армии, а также 55-ю и 120-ю отдельные дивизии. Известно, что сейчас эти силы находятся на полигонах временно оккупированной Донецкой области – там доукомплектовываются проходят боевое слаживание и готовятся к возможному привлечению к штурмовым действиям.
К слову, аналитики Института изучения войны в своем отчете за последние сутки отметили, что российские оккупанты сумели несколько продвинуться в районе Мирного на Гуляйпольском направлении.
Важно! Командование ДШВ сообщило, что в рамках контрнаступательной операции на Александровском направлении украинским защитникам удалось освободить 9 населенных пунктов и защитить еще три – а это почти 440 квадратных километров.
Что известно о российском весеннем наступлении?
Главком ВСУ Сырский сообщил, что недавно враг увеличил количество наступательных действий на нескольких ключевых направлениях. Только с 17 по 20 марта состоялось 619 штурмов по всей линии боевого соприкосновения.
Однако горячее всего на Покровском и Александровском направлениях – там враг пытался наступать 163 и 96 раз соответственно.
24 марта Институт изучения войны сообщил, что российские войска уже начали свое весенне-летнее наступление, однако Силы обороны наносят болезненные и эффективные ответы. Только за четыре дня изнурительных боев враг потерял 6 090 солдат, а за неделю с 17 по 23 марта количество ликвидированных лиц достигло почти 9 тысяч.
Из-за отсутствия успехов и провальной весенне-летней кампании кремлевские чиновники уже готовят россиян к масштабным потерям. Один депутат заявил, что все войны имеют потери, однако Россия пытается их уменьшить, поэтому продвижение к Славянску и Краматорску идет медленно.