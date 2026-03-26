Об этом сообщает ISW (Институт изучения войны).

Что происходило на фронте последние сутки?

  • 25 марта российские войска продолжали наступление на севере Сумской области, однако без каких-либо результатов.
  • На севере Харьковской области также продолжались боевые действия без подтвержденного продвижения противника. В то же время украинские силы расширяют так называемую "kill-зону", усложняя россиянам возможность подхода к линии атаки – им приходится преодолевать до 10 километров пешком перед штурмами.
  • На Великобурлукском направлении в течение суток наземной активности не зафиксировано.
  • Без изменений ситуация и на Купянском и Боровском направлениях – атаки врага продолжались, но безуспешно.
  • Российские силы недавно частично продвинулись на Славянском направлении. Небольшие российские пехотные группы проникли из Заречного в Лиман.
  • Украинские подразделения продолжают наступательные действия в районе Константиновки и Дружковки. По геолокационным данным, зафиксировано продвижение в районе Константиновки, Иванополье и Ступочок.
  • На направлении Доброполья российские атаки не дали результата.
  • Такая же ситуация и на Покровском направлении, где противник активно подтягивает резервы и формирует штурмовые группы численностью до 15 – 20 военных.
  • Бои продолжались и в районе Новопавловки и прилегающих населенных пунктов – без изменений линии фронта.
  • На Александровском направлении российские силы также не достигли успеха.
  • В то же время на Гуляйпольском направлении зафиксировано незначительное продвижение российских войск в районе Мирного.
  • В Запорожской области противник продолжал атаки, однако безрезультатно.
  • На Херсонском направлении российские войска осуществляли ограниченные штурмы вблизи Антоновского моста, но продвижения не имели.

