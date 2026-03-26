Об этом сообщает ISW (Институт изучения войны).
Что происходило на фронте последние сутки?
- 25 марта российские войска продолжали наступление на севере Сумской области, однако без каких-либо результатов.
- На севере Харьковской области также продолжались боевые действия без подтвержденного продвижения противника. В то же время украинские силы расширяют так называемую "kill-зону", усложняя россиянам возможность подхода к линии атаки – им приходится преодолевать до 10 километров пешком перед штурмами.
- На Великобурлукском направлении в течение суток наземной активности не зафиксировано.
- Без изменений ситуация и на Купянском и Боровском направлениях – атаки врага продолжались, но безуспешно.
- Российские силы недавно частично продвинулись на Славянском направлении. Небольшие российские пехотные группы проникли из Заречного в Лиман.
- Украинские подразделения продолжают наступательные действия в районе Константиновки и Дружковки. По геолокационным данным, зафиксировано продвижение в районе Константиновки, Иванополье и Ступочок.
- На направлении Доброполья российские атаки не дали результата.
- Такая же ситуация и на Покровском направлении, где противник активно подтягивает резервы и формирует штурмовые группы численностью до 15 – 20 военных.
- Бои продолжались и в районе Новопавловки и прилегающих населенных пунктов – без изменений линии фронта.
- На Александровском направлении российские силы также не достигли успеха.
- В то же время на Гуляйпольском направлении зафиксировано незначительное продвижение российских войск в районе Мирного.
- В Запорожской области противник продолжал атаки, однако безрезультатно.
- На Херсонском направлении российские войска осуществляли ограниченные штурмы вблизи Антоновского моста, но продвижения не имели.
Россия готовится к весеннему наступлению
По словам Сырского, оккупанты интенсивнее наступали в течение четырех суток, с 17 по 20 марта. Было зафиксировано 619 атак. Российское командование пытается подтянуть новые силы и рассчитывает на ухудшение погодных условий.
В ISW отметили, что Россия начала весенне-летние наступательные действия, значительно увеличив количество механизированных и моторизованных штурмов на разных участках фронта.