Про це повідомляє ISW (Інститут вивчення війни).
Що відбувалося на фронті останню добу?
- 25 березня російські війська продовжували наступ на півночі Сумської області, однак без будь-яких результатів.
- На півночі Харківщини також тривали бойові дії без підтвердженого просування противника. Водночас українські сили розширюють так звану "kill-зону", ускладнюючи росіянам можливість підходу до лінії атаки – їм доводиться долати до 10 кілометрів пішки перед штурмами.
- На Великобурлуцькому напрямку протягом доби наземної активності не зафіксовано.
- Без змін ситуація і на Куп’янському та Боровському напрямках – атаки ворога тривали, але безуспішно.
- Російські сили нещодавно частково просунулися на Слов'янському напрямку. Невеликі російські піхотні групи проникли із Зарічного до Лиману.
- Українські підрозділи продовжують наступальні дії у районі Костянтинівки та Дружківки. За геолокаційними даними, зафіксовано просування в районі Костянтинівки, Іванопілля та Ступочок.
- На напрямку Добропілля російські атаки не дали результату.
- Така ж ситуація і на Покровському напрямку, де противник активно підтягує резерви та формує штурмові групи чисельністю до 15 – 20 військових.
- Бої тривали і в районі Новопавлівки та прилеглих населених пунктів – без змін лінії фронту.
- На Олександрівському напрямку російські сили також не досягли успіху.
- Водночас на Гуляйпільському напрямку зафіксовано незначне просування російських військ у районі Мирного.
- У Запорізькій області противник продовжував атаки, однак безрезультатно.
- На Херсонському напрямку російські війська здійснювали обмежені штурми поблизу Антонівського мосту, але просування не мали.
Карти фронту від ISW
Росія готується до весняного наступу
За словами Сирського, окупанти інтенсивніше наступали протягом чотирьох діб, з 17 до 20 березня. Було зафіксовано 619 атак. Російське командування намагається підтягнути нові сили та розраховує на погіршення погодних умов.
В ISW зазначили, що Росія почала весняно-літні наступальні дії, значно збільшивши кількість механізованих та моторизованих штурмів на різних ділянках фронту.