В городе находятся еще несколько десятков оккупантов. Об этом заявил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии "АрмияInform".

Почему россияне сообщают о полной ликвидации своих войск в Купянске?

По словам Трегубова, активных позывных сейчас в Купянске обычно 6 – 8. А рассеянные по городу российские военные составляют примерно отделение или взвод.

Поэтому сообщения российских блогеров об окончательной ликвидации всех российских военнослужащих в городе не соответствуют действительности.

Меня удивило, когда начались заупокойные песни российских блогеров, которые решили похоронить россиян в городе. Я обратился к командованию операцией и узнал, что похоронили россиян откровенно заблаговременно,

– заявил Трегубов.

Даже в подвале больницы еще остаются несколько смельчаков, которые пытаются выжить. А те кто хотел сдаться, уже сдались.

Представитель УОС объяснил, что российские блогеры сообщили о ликвидации авансом, потому что фактически спасти военных физически невозможно.

Мне кажется, что так россиянам проще. Во-первых, сейчас идут прилеты непосредственно по городу. Во-вторых, легче объяснить, что они уже похоронены, и не надо их спасать,

– отметил представитель.

По его словам, таким образом Россия пытается избежать внутреннего скандала из-за гибели солдат, ведь извлечь их все равно никто не сможет.

