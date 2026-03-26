У місті перебувають ще кілька десятків окупантів. Про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі "АрміяInform".
Дивіться також ГУР та ЦПД розширюють "чорний список" російських пропагандистів, які виправдовують війну
Чому росіяни повідомляють про повну ліквідацію своїх військ в Куп'янську?
За словами Трегубова, активних позивних наразі у Куп'янську зазвичай 6 – 8. А розпорошені по місту російські військові складають приблизно відділення або взвод.
Тож повідомлення російських блогерів про остаточну ліквідацію всіх російських військовослужбовців у місті не відповідають дійсності.
Мене здивувало, коли почались заупокійні пісні російських блогерів, які вирішили поховати росіян у місті. Я звернувся до командування операцією і дізнався, що поховали росіян відверто завчасно,
– заявив Трегубов.
Навіть у підвалі лікарні ще залишаються кілька відчайдухів, які намагаються вижити. А ті хто хотів здатися, вже здалися.
Речник УОС пояснив, що російські блогери повідомили про ліквідацію авансом, бо фактично врятувати військових фізично неможливо.
Мені здається, що так росіянам простіше. По-перше, зараз йдуть прильоти безпосередньо по місту. По-друге, легше пояснити, що вони вже поховані, і не треба їх рятувати,
– зауважив речник.
За його словами, таким чином Росія намагається уникнути внутрішнього скандалу через загибель солдатів, адже витягти їх усе одно ніхто не зможе.
Що відомо про ситуацію на фронті?
На Олександрівському напрямку триває активна контрнаступальна операція ЗСУ. Українські війська вже звільнили 9 населених пунктів і закріпили контроль ще над 3, відновивши контроль над близько 440 квадратними кілометрами території.
За даними Командування Десантно-штурмових військ, втрати російських окупантів склали 3 676 осіб, 8 танків, 13 ББМ, 141 автомобіль, 250 артилерійських систем, 153 мото/квадроцикли, а також 1 283 безпілотники типу "Крило" і 140 пунктів управління БпЛА.
За 25 березня бойові дії тривали майже на всіх напрямках, проте значного просування не було. Росіяни безрезультатно атакували. А ЗСУ зміцнюють оборону та ведуть локальні контратаки на Слов'янському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.