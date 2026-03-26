Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Хто ввійшов до списку "рупорів Кремля"?

За даними українських структур, ці особи системно поширюють дезінформацію, спрямовану на виправдання війни проти України та дискредитацію українських Сил оборони.

Серед пропагандистів у списку:

Володимир Агранович – російський режисер, який отримував державне фінансування на створення пропагандистських матеріалів про Донбас. Був відзначений нагородами за діяльність у сфері культури на "нових територіях";

Сергій Колясников – член ради блогерів при держдумі Росії, автор Telegram-каналу та спікер російських медіа: "Lenta. ru", "Газета. Ru", "РИА Новости";

Сталіна Гуревич – адвокатка та громадська діячка, експертка НКО "Моніторинговий центр з виявлення небезпечного та забороненого контенту".

Сьогоднішній набір фігурантів підтверджує системність та координацію пропагандистських зусиль Росії на державному рівні,

– йдеться у повідомленні.

Українська сторона закликає країни світу запровадити персональні санкції проти таких осіб. Йдеться, зокрема, про блокування їхньої фінансової діяльності, заборону на в'їзд та припинення будь-якої співпраці.

