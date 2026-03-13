Аналітики вважають, що цензура захищає російський режим від можливих наслідків через подальші непопулярні рішення. Про це розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

Чому російській владі вигідні проблеми зі зв'язком?

У Росії проблеми з мобільним зв'язком помітили у Москві ще 5 березня. Джерела у Держдумі повідомили росЗМІ, що навіть у будівлі парламенту два дні поспіль відключали мобільний зв'язок та інтернет.

Їхній спікер В'ячеслав Володін пояснив проблеми у парламенті питанням "державної безпеки".

Аналітики стверджують, що Кремль також має намір продовжувати блокувати Telegram. Речник Дмитро Пєсков пояснив, що месенджер повінстю не заблокують, якщо він дотримуватиметься законодавства Росії. Крім того, адміністрацію Telegram закликають до "гнучкого" контакту з російською владою.

У російському парламенті також заявили, що Роскомнагляд має технічну можливість обмежувати доступ до месенджера тим, хто заходить через VPN. Депутати запевняють, що Росія поступово обмежуватиме Telegram через VPN.

В ISW зазначають, що російські чиновники виправдовують обмеження боротьбою з тероризмом. За словами російського депутата Андрій Свінцова, через іноземні соцмережі відбуваються "неконтрольовані комунікації", що нібито пов'язані з терактами в Росії.

Кремль, можливо, зараз прискорює свою кампанію з цензури в Інтернеті, щоб запобігти негативній реакції всередині країни та ізолювати режим від майбутніх непопулярних рішень,

– припускають аналітики.

Водночас Кремль, зокрема, просуває використання своїх державних сервісів, наприклад месенджера Max.

Аналітики помітили, що посилення цензури критикують у російському інформпросторі. Один з телеграм-каналів назвав такі дії російської влади "божевіллям". На його думку, обмеження зруйнували "наратив єдності" між владою та населенням. Його російський уряд, ймовірно, буде намагатись відновити перед виборами до парламенту у вересні 2026 року.

Експерти резюмували, що посилення контролю над інтернетом в Росії може свідчити про побоювання Володимира Путіна щодо стабільності його режиму.

Кремль, ймовірно, продовжить розбудову російського фізичного та соціального контролю над інтернетом в Росії, можливо, перед майбутнім конфліктом з НАТО,

– додали в ISW.

