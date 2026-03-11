Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Що відомо про новий російський законопроєкт?

10 березня Державна дума передала на розгляд профільного урядового комітету ініціативу, що передбачає розширення повноважень президента Росії щодо використання збройних сил за межами держави. Згідно з проєктом, підставою для такого рішення можуть стати ситуації, коли громадян Росії за кордоном арештовують, затримують, притягують до кримінальної відповідальності або судять в іноземних судах.

У пояснювальних матеріалах до законопроєкту зазначається, що його мета – "захист прав російських громадян" у міжнародних чи національних судових інстанціях інших держав.

Водночас експерти ISW застерігають, що подібна норма може створити юридичну і пропагандистську основу для нових військових операцій Росії за межами власної території.

Аналітики нагадують, що Кремль уже раніше використовував аргументи про "захист російськомовного населення" як привід для політичного та військового тиску. Зокрема, Москва неодноразово звинувачувала країни Балтії у нібито переслідуванні етнічних росіян та російськомовних громадян.

