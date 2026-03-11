Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Что известно о новом российском законопроекте?

10 марта Государственная дума передала на рассмотрение профильного правительственного комитета инициативу, предусматривающую расширение полномочий президента России по использованию вооруженных сил за пределами государства. Согласно проекту, основанием для такого решения могут стать ситуации, когда граждан России за рубежом арестовывают, задерживают, привлекают к уголовной ответственности или судят в иностранных судах.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что его цель – "защита прав российских граждан" в международных или национальных судебных инстанциях других государств.

В то же время эксперты ISW предостерегают, что подобная норма может создать юридическую и пропагандистскую основу для новых военных операций России за пределами собственной территории.

Аналитики напоминают, что Кремль уже ранее использовал аргументы о "защите русскоязычного населения" как повод для политического и военного давления. В частности, Москва неоднократно обвиняла страны Балтии в якобы преследовании этнических русских и русскоязычных граждан.

