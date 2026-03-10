Сколько предпринимателей в России хотят закрыть бизнесы?

В этом году вариант закрытия бизнеса рассматривает каждый третий (31%) владелец малого бизнеса, пишет The Moscow Times.

Ожидания предпринимателей от результатов текущего квартала оказались худшими за все время наблюдений – 52% уверены, что за первые три месяца 2026-го положение их бизнеса ухудшится, и только 12% ожидают улучшения.

Опрос также показал, что количество предпринимателей, чей бизнес до конца 2025 года находился в режиме выживания, оказалось рекордным за пять лет наблюдений – 39%.

Ситуация тревожная. Мы очень рассчитываем увидеть коррекцию, подобную той, которая наблюдалась во II – III кварталах 2022 года после первичного санкционного шока,

– говорит эксперт Роман Бумагин.

На данный момент на предпринимателей давят несколько негативных факторов одновременно:

резкий рост фискальной нагрузки (увеличение НДС и отмена льгот по страховым взносам);

слишком высокая ключевая ставка;

рост неплатежей контрагентов при падении спроса.

В результате многие предприниматели уже закрываются, а настроение бизнеса становится все хуже.

На что повлиял рост ставки НДС?

НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.

Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:

тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%;

повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.

Среди следующих последствий также:

повышение стоимости государственных заимствований;

падение доходов российских предприятий;

высокий уровень учетной ставки.

Проблемы бизнеса в России