Почему российский производитель труб останавливает работу?

Крупнейший в России производитель труб остановил работу цеха из-за низкого спроса на продукцию, пишет "Экономическая правда".

Производитель стальных труб "Трубная металлургическая компания" решил прекратить работу одного трубопрокатного цеха на Первоуральском новотрубном заводе. Причина – низкий спрос на этот товар в России и как результатов – падение продаж.

На фоне общей ситуации в отрасли производственную программу предприятия скорректировано, запланировано приостановление некоторых агрегатов, продукция которых сегодня не востребована,

– говорится в комментарии ПНТЗ.

Какие проблемы имеет металлургическая отрасль в России?

Ассоциация "Русская сталь", объединяющая крупнейшие металлургические компании России, находится в кризисе и просит помощи, пишет "Цена государства".

На бизнес одновременно давит несколько факторов:

Ключевая ставка длительное время удерживается на уровнях, которые фактически делают кредиты недоступными; Крепкий рубль почти "убивает" рентабельность экспорта; Санкции отрезают традиционные рынки сбыта.

Еще в 2024 году, по данным ассоциации, производство стали сократилось на 6,6%, а внутреннее потребление металла откатилось до уровня 2021 года. В 2025-м ситуация, по оценкам, ухудшилась: потребление металлопроката упало на 14%, производство стали – на 5,5%.

Параллельно рынок активнее заполняет импорт: его доля выросла с 6,3% в начале 2024 года до 9,6% в конце 2025-го. Экспорт после отмены курсовых пошлин частично восстановился, но для большинства компаний остается убыточным.

Кризис накрыл различные отрасли бизнеса России