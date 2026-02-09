Как изменились зарплаты в IT-бизнесе России?
Во второй половине 2025 года медианная зарплата в отрасли составляла 183 тысяч рублей и не изменилась за год, пишет росСМИ "Коммерсант".
В основном на это повлияло торможение роста зарплат в регионах. При этом в годовом выражении зарплаты в отрасли выросли меньше инфляции, которая, по данным Росстата, по итогам прошлого года достигла 5,6%.
Так, например, в Москве показатель увеличился лишь на 4%, а в Нижнем Новгороде – на 1%. Таким образом, рост цен начал "съедать" зарплаты IT-специалистов.
- В целом текущий тренд связан с общей экономической ситуацией – компании пересматривают и сокращают IT-бюджеты, растет неопределенность, из-за чего бизнес осторожнее подходит к найму и пересмотру зарплат.
- При этом сейчас на одну вакансию приходится чуть более 18 резюме, что является очень высоким показателем.
В первом полугодии 2026 ожидают стагнацию или даже точечное снижение зарплат. Во втором полугодии многое будет зависеть от макроэкономических показателей и готовности компаний снова наращивать инвестиции в IT.
Как приходят в упадок бизнес и промышленность в России?
Ассоциация "Русская сталь" просит Кремль пересмотреть акциз на жидкую сталь, стимулировать внутреннее потребление металла и ввести тарифную надбавку на импорт металлопроката. Производство стали в России сократилось, а импорт из Казахстана и Китая растет, что вызывает кризис в металлургической отрасли.
В России фиксируется самый низкий уровень открытия новых компаний за последние 14 лет. Повышение налогов, рост страховых взносов, спад в потребительском секторе и жесткая фискальная политика вызвали сокращение количества новых бизнесов, особенно в строительстве, розничной торговле и сфере услуг.
Российская промышленность находится на грани сильнейшего кризиса из-за западных санкций, высокой стоимости кредитов и замедления экономики. Основные отрасли, такие как металлургия, химическая промышленность и машиностроение, подверглись значительному снижению производства.