Что случилось с металлургией в России?

Компании "Северсталь", НЛМК, Evraz и другие подготовили пакет антикризисных шагов и планируют представить их Кремлю, пишет "Цена государства".

Смотрите также Нет денег на легальный алкоголь: самогоноварение в России уничтожает бизнес

На бизнес одновременно давит несколько факторов:

Ключевая ставка длительное время удерживается на уровнях, которые фактически делают кредиты недоступными; Крепкий рубль почти "убивает" рентабельность экспорта; Санкции отрезают традиционные рынки сбыта.

Еще в 2024 году, по данным ассоциации, производство стали сократилось на 6,6%, а внутреннее потребление металла откатилось до уровня 2021 года. В 2025-м ситуация, по оценкам, ухудшилась: потребление металлопроката упало на 14%, производство стали – на 5,5%.

Параллельно рынок активнее заполняет импорт: его доля выросла с 6,3% в начале 2024 года до 9,6% в конце 2025-го. Экспорт после отмены курсовых пошлин частично восстановился, но для большинства компаний остается убыточным.

Чего именно просят металлурги?

Пересмотра акциза на жидкую сталь

Ключевая инициатива касается акциза на жидкую сталь, введенного в 2022 году для изъятия сверхприбылей отрасли. "Русская сталь" предлагает поднять "цену отсечки" с учетом накопленной инфляции, ввести ежегодную индексацию этого порога и распространить аналогичный акциз и на импортную продукцию.

Разогреть внутренний спрос

Вторая большая группа предложений – стимулирование внутреннего потребления металла. Среди приоритетов – инфраструктура и автопром.

Защита от импорта (Казахстан, Китай)

Отдельный блок – сдерживания импорта, прежде всего из Казахстана и Китая. Ассоциация предлагает ввести тарифную надбавку на железнодорожные перевозки импортного металлопроката.

Аргумент такой: экспортеры с 2015 года уже платят РЖД надбавку (сейчас 8%), поэтому справедливо применить к импортерам значительно более высокий уровень – 40 – 45%.

Как приходят в упадок бизнес и промышленность в России?