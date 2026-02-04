Что случилось с металлургией в России?
Компании "Северсталь", НЛМК, Evraz и другие подготовили пакет антикризисных шагов и планируют представить их Кремлю, пишет "Цена государства".
Смотрите также Нет денег на легальный алкоголь: самогоноварение в России уничтожает бизнес
На бизнес одновременно давит несколько факторов:
- Ключевая ставка длительное время удерживается на уровнях, которые фактически делают кредиты недоступными;
- Крепкий рубль почти "убивает" рентабельность экспорта;
- Санкции отрезают традиционные рынки сбыта.
Еще в 2024 году, по данным ассоциации, производство стали сократилось на 6,6%, а внутреннее потребление металла откатилось до уровня 2021 года. В 2025-м ситуация, по оценкам, ухудшилась: потребление металлопроката упало на 14%, производство стали – на 5,5%.
Параллельно рынок активнее заполняет импорт: его доля выросла с 6,3% в начале 2024 года до 9,6% в конце 2025-го. Экспорт после отмены курсовых пошлин частично восстановился, но для большинства компаний остается убыточным.
Чего именно просят металлурги?
- Пересмотра акциза на жидкую сталь
Ключевая инициатива касается акциза на жидкую сталь, введенного в 2022 году для изъятия сверхприбылей отрасли. "Русская сталь" предлагает поднять "цену отсечки" с учетом накопленной инфляции, ввести ежегодную индексацию этого порога и распространить аналогичный акциз и на импортную продукцию.
- Разогреть внутренний спрос
Вторая большая группа предложений – стимулирование внутреннего потребления металла. Среди приоритетов – инфраструктура и автопром.
- Защита от импорта (Казахстан, Китай)
Отдельный блок – сдерживания импорта, прежде всего из Казахстана и Китая. Ассоциация предлагает ввести тарифную надбавку на железнодорожные перевозки импортного металлопроката.
Аргумент такой: экспортеры с 2015 года уже платят РЖД надбавку (сейчас 8%), поэтому справедливо применить к импортерам значительно более высокий уровень – 40 – 45%.
Как приходят в упадок бизнес и промышленность в России?
В России фиксируется самый низкий уровень открытия новых компаний за последние 14 лет. Повышение налогов, рост страховых взносов, спад в потребительском секторе и жесткая фискальная политика вызвали сокращение количества новых бизнесов, особенно в строительстве, розничной торговле и сфере услуг.
Российская промышленность находится на грани сильнейшего кризиса из-за западных санкций, высокой стоимости кредитов и замедления экономики. Основные отрасли, такие как металлургия, химическая промышленность и машиностроение, подверглись значительному снижению производства.