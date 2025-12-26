Что известно о кризисе бизнеса в России?
Усиление санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума поставили российскую промышленность на грань сильнейшего кризиса, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Коммерсант".
По словам топ-менеджеров крупнейших промышленных компаний, ситуация с продажами их продукции в этом году стала худшей с 1998 года.
Оценки спроса представителями крупного бизнеса пробили минимумы 2009 и 2015 годов, когда в первом случае бушевал мировой финансовый кризис, а во втором – на Россию обрушились первые санкции за аннексию Крыма.
Промышленность с пониманием перенесла начальный период рукотворного охлаждения российской экономики, но в 2025 году ее терпение закончилось,
– цитирует "Коммерсант" исследование.
Какие отрасли обвалились?
Производственные планы фабрик и заводов по всей России в этом году сократились до самого низкого уровня за последние 16 лет. Общий индекс промышленного оптимизма также упал на до минимума с 2009 года.
- металлургия просела на 4,1%;
- химическая промышленность – на 1,7%;
- машиностроение – на 5,4%;
- впервые за 15 лет начало сокращаться производство продуктов питания – на 0,8%.
Отдельные отрасли пережили полноценный коллапс: выпуск тракторов упал на 61,6%, бульдозеров – на 53,7%, лифтов – на 37,2%, пассажирских вагонов – вдвое. К худшим значениям 2022 года скатился автопром, где производство обвалилось на 34,1%.
Как живут другие компании в России?
В России за год ликвидировано около 30 тысяч компаний из-за банкротства, реорганизации и других причин. Наибольшее сокращение юрлиц произошло в Центральном федеральном округе, особенно в Москве, где количество компаний уменьшилось на 26 820.
Пять крупных производителей алкоголя в России уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.
Топ-5 похоронных компаний России в 2024 году заработали 14,872 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Крупнейшие игроки рынка, в частности "Ритуал" в Москве и "похоронный король" Петербурга, увеличили свои доходы на 21 – 22%.
Около 6,7 тысяч российских транспортных компаний находятся в процессе ликвидации или на грани банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности.